Venezuela vs Italia: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO semifinales del Clásico Mundial 2026

Las novenas de Venezuela e Italia se verán las caras en las semifinales del Clásico Mundial 2026 donde en la final ya espera Estados Unidos que dejó atrás a República Dominicana.

Los dirigidos por Francisco Cervelli vienen de dejar en cuartos de final a Puerto Rico en un apretado partido 8-6. Por su parte los de Omar López eliminaron al vigente campeón Japón tras un 8-5.

Venezuela envía a la lomita a Keider Montero quien ha lanzado en un partido, trabajando 3 entradas, donde permitió 3 hits, recetó 2 ponches ante Nicaragua. Mientras que los italianos tendrán en el montículo a Michael Lorenzen que tiene una apertura de 4.2 donde permitió 2 hits, 1 base por bolas y ponchó a 2 ante los Estados Unidos.

Fecha, hora y dónde ver EN VIVO Venezuela vs Italia en el Clásico Mundial 2026

Fecha: Lunes 16 de marzo

Hora: 7:00 P.M.

Lugar: loanDepot park, Miami, Florida

Dónde ver: A través de RPC y seguir por las redes de Deportes RPC