Venezuela vs Italia: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO semifinales del Clásico Mundial 2026

Las novenas de Venezuela e Italia se verán las caras en las semifinales del Clásico Mundial 2026 donde en la final ya espera Estados Unidos que dejó atrás a República Dominicana.
Venezuela envía a la lomita a Keider Montero quien ha lanzado en un partido, trabajando 3 entradas, donde permitió 3 hits, recetó 2 ponches ante Nicaragua. Mientras que los italianos tendrán en el montículo a Michael Lorenzen que tiene una apertura de 4.2 donde permitió 2 hits, 1 base por bolas y ponchó a 2 ante los Estados Unidos.
Fecha, hora y dónde ver EN VIVO Venezuela vs Italia en el Clásico Mundial 2026
Fecha: Lunes 16 de marzo
Hora: 7:00 P.M.
Lugar: loanDepot park, Miami, Florida
Dónde ver: A través de RPC y seguir por las redes de Deportes RPC