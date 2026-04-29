Entrenador del Botafogo habló sobre Kadir Barría y su rendimiento

Franclim Carvalho , entrenador del Botafogo de Brasil, habló sobre el delantero panameño Kadir Barría, tras la victoria que logró el club del canalero por marcador de 3-0 ante el Independiente Petrolero en la CONMEBOL Sudamericana.

"No miro la edad, miro el rendimiento. Kadir ha estado jugando con delanteros mayores que él y en el partido contra Independiente elegimos a Kadir y Arthur Cabral", dijo el DT.

"Creo que Kadir es un jugador con mucho potencial, le haría bien quedarse aquí unos meses más o unos años para crecer y también porque los fans gustan de él", añadió, dejando claro que debe mantener los pies en la tierra y la cabeza en el lugar adecuado.

Números de Kadir Barría vs Independiente Petrolero

El atacante de 18 años jugó titular 65' minutos, tuvo 3 pases clave, 0/1 en centros, 7/9 (78%) en pases precisos, 4 tiros totales, 2 tiros a puerta, 0/1 en regates, 2 faltas recibidas, 2/5 en duelos terrestres y 0/1 en duelos aéreos.