LALIGA Fútbol Internacional -  30 de abril de 2026 - 06:51

Thibaut Courtois regresó a entrenar con el Real Madrid

El Real Madrid con al menos una buena noticia, el portero Thibaut Courtois entrenó este jueves con el resto del grupo.

 ThIbaut Courtois regresó a entrenar con el Real Madrid

 ThIbaut Courtois regresó a entrenar con el Real Madrid

FOTO / REAL MADRID

ThIbaut Courtois, portero del Real Madrid, dio un paso más en su recuperación y este jueves se ejercitó parte del entrenamiento junto al resto del grupo a tres días del encuentro que disputará su equipo ante el Espanyol.

El guardameta belga ya ve la luz al final del túnel tras sufrir una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho, que le obligó a perderse siete partidos oficiales, entre ellos el derbi ante el Atlético de Madrid y la eliminatoria frente al Bayern de Múnich en la Liga de Campeones.

¿Cómo va la recuperación de Thibaut Courtois?

Courtois ya dio un paso adelante el pasado martes, cuando completó ejercicios específicos de portería. Con su regreso al grupo, la enfermería del Real Madrid suma un efectivo menos.

Tampoco continúa en ella Dani Carvajal, que ha confirmado su recuperación total de un golpe en un pie. El lateral ya se entrenó con normalidad el martes y, dos días después, volvió a trabajar a las órdenes de Álvaro Arbeloa.

El resto de la plantilla, a excepción de Éder Militão, Kylian Mbappé, Rodrygo Goes y Arda Güler, que continúan con sus respectivos procesos de recuperación, se ejercitó sin contratiempos y estará disponible para el partido ante el Espanyol.

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