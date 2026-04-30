Julián Álvarez podrá regresar para la vuelta de semifinal de Champions League

El Atlético de Madrid es optimista sobre la participación del delantero Julián Álvarez , Giuliano Simeone y Alexander Sorloth en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League contra el Arsenal en Londres, tras los resultados de las pruebas médicas a las que fueron sometidos los tres.

El atacante argentino, autor del gol del empate desde el punto de penalti y que sufrió una torcedura de tobillo en el tramo final del duelo de este miércoles en el Metropolitano (1-1), se retiró cojeando del encuentro, no se ha entrenado este jueves y será baja este sábado contra el Valencia, pero se prevé que estará apto para el choque de vuelta en Londres.

Julián Álvarez y un esguince de tobillo

Lo mismo, dependiendo siempre de la evolución de cada uno de ellos, se espera con Sorloth, que se resintió de un golpe sufrido hace una semana y media en el calentamiento del encuentro de este miércoles, según reveló tras el partido Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid.

“Estuvo una semana, la semana previa, prácticamente, hasta el lunes con descanso de un golpe que había tenido en la parte de atrás de la pierna y se ve que durante el calentamiento haciendo algún gesto se ha resentido y no podía jugar. Mala suerte”, declaró el directivo a Movistar a la finalización del encuentro de ayer.

Sorloth “dijo que le molestaba un poco la pierna”, según explicó también Diego Simeone, su entrenador.

“Lo cuidamos para no forzar nada”, apuntó el técnico argentino, que también explicó la dolencia de Giuliano Simeone: “Hay un contacto que tuvo con (Piero) Hincapié en el inicio, tuvo un golpe sobre la cintura y le molestaba mucho”.