El FC Barcelona ya tiene rival para disputar el Trofeo Joan Gamper

El Al Ahly SC será el rival del FC Barcelona en la 61.ª edición del Trofeo Joan Gamper , que se disputará el miércoles 19 de agosto, a partir de las 20.00 horas, en el Spotify Camp Nou. Será el primer partido en casa de la temporada 2026/27 y coincidirá con la presentación oficial de la plantilla ante la afición azulgrana.

El Trofeo Joan Gamper volverá a disputarse en el Spotify Camp Nou tras su reapertura. La última edición se celebró en el Estadi Johan Cruyff, con el Como 1907 como rival, mientras que las dos anteriores tuvieron lugar en el Estadi Olímpic Lluís Companys, ante el AS Mónaco y el Tottenham Hotspur, respectivamente.

El Al Ahly se convertirá en el primer club egipcio y en el primer equipo africano que participa en el Trofeo Joan Gamper. Fundado en el año 1907, y con sede en El Cairo, es el club más laureado de la historia del fútbol africano y una de las entidades con más títulos internacionales del fútbol mundial, con una trayectoria de más de un siglo marcada por los éxitos deportivos y los títulos continentales.

Tercer enfrentamiento contra el Al Ahly

Esta 61.ª edición de la Festa del Gamper Estrella Damm también servirá para recuperar la relación histórica entre dos de los clubes más emblemáticos del fútbol mundial. El Al Ahly y el FC Barcelona ya se han enfrentado anteriormente en ocasiones especiales, como durante los actos de celebración del centenario en el año 2007 en El Cairo. Ambos equipos también se enfrentaron por primera vez en un partido amistoso en el mismo escenario en 1961.

Cerca de dos décadas después, ambos gigantes del fútbol volverán a encontrarse, esta vez en el Spotify Camp Nou, en una cita histórica que reunirá al Club del Siglo del fútbol africano con el FC Barcelona.

La participación del Al Ahly en el Trofeo Joan Gamper reafirma su proyección internacional, convirtiéndose en el primer representante del fútbol africano que participa en este prestigioso torneo.

FUENTE: FC BARCELONA