Newton Williams marcó emotivo gol en su regreso con el Saprissa

Después de sufrir una ruptura completa de Ligamentos Cruzados y ambos meniscos en julio de 2025, el delantero panameño Newton Williams regresó a las canchas y marcó en la victoria del Deportivo Saprissa 5-1 ante Pérez Zeledón en el Torneo Apertura de la Primera División de Costa Rica.
Los goles del Saprissa vs Pérez Zeledón
Orlando Sinclair (47'), Luis Paradela (59', 67'), Newton Williams (70') y Fabricio Urbina (82') fueron los encargados de marcar los goles de la victoria.
La anotación de Newton llegó después de un saque de banda, la cual definió de pierna derecha dentro del área.
El próximo duelo de Williams y los "Morados" será el miércoles 29 de julio (7:00 pm) frente al UMECIT de Panamá por la Copa Centroamericana de CONCACAF.