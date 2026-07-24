LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  24 de julio de 2026 - 23:25

Newton Williams marcó emotivo gol en su regreso con el Saprissa

El delantero panameño Newton Williams rompió las redes en su regreso a las canchas con el Saprissa.

Newton Williams marcó emotivo gol en su regreso con el Saprissa

Newton Williams marcó emotivo gol en su regreso con el Saprissa

FOTO: SAPRISSA

El canalero de 25 años ingresó de cambio al 61' y rompió en llanto tras anotar el gol en el Ricardo Saprissa, luego de pasar por muchas lesiones a lo largo de su carrera, que no le han permitido mostrar todo su talento.

Los goles del Saprissa vs Pérez Zeledón

Orlando Sinclair (47'), Luis Paradela (59', 67'), Newton Williams (70') y Fabricio Urbina (82') fueron los encargados de marcar los goles de la victoria.

La anotación de Newton llegó después de un saque de banda, la cual definió de pierna derecha dentro del área.

El próximo duelo de Williams y los "Morados" será el miércoles 29 de julio (7:00 pm) frente al UMECIT de Panamá por la Copa Centroamericana de CONCACAF.

En esta nota:
Seguir leyendo

El FC Barcelona golea en su primer amistoso de la temporada

Real Madrid: La era José Mourinho inició con victoria

River Plate anuncia el fichaje de Ángel Correa

Recomendadas

Últimas noticias