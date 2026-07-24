Newton Williams marcó emotivo gol en su regreso con el Saprissa

Después de sufrir una ruptura completa de Ligamentos Cruzados y ambos meniscos en julio de 2025, el delantero panameño Newton Williams regresó a las canchas y marcó en la victoria del Deportivo Saprissa 5-1 ante Pérez Zeledón en el Torneo Apertura de la Primera División de Costa Rica.

El canalero de 25 años ingresó de cambio al 61' y rompió en llanto tras anotar el gol en el Ricardo Saprissa, luego de pasar por muchas lesiones a lo largo de su carrera, que no le han permitido mostrar todo su talento.

¡FINAL! Culmina el encuentro con goleada del Monstruo ¡DALE SAPRISSA! Xiaomi Costa Rica pic.twitter.com/mGGjFWt7lM

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Los goles del Saprissa vs Pérez Zeledón

Orlando Sinclair (47'), Luis Paradela (59', 67'), Newton Williams (70') y Fabricio Urbina (82') fueron los encargados de marcar los goles de la victoria.

La anotación de Newton llegó después de un saque de banda, la cual definió de pierna derecha dentro del área.

El próximo duelo de Williams y los "Morados" será el miércoles 29 de julio (7:00 pm) frente al UMECIT de Panamá por la Copa Centroamericana de CONCACAF.