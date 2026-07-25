Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá dijo presente en la inauguración

Con la alegría y ese ritmo que nos identifica, la delegación de Panamá desfiló en la ceremonia de inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo, realizada en un abarrotado Estadio Olímpico Félix Sánchez .

Nuestros abanderados para la ocasión, Némesis Candelo (Judo) y Donald Lee (Bolos), quien tomó el lugar de Ángel Cortés (Lucha), mientras este se mantiene en preparación para su participación en el certamen, encabezaron a la delegación que ya está lista para dejarlo todo por el país.

Delegación de Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La representación panameña estará conformada por 217 atletas, quienes competirán acompañados por 70 entrenadores, 19 especialistas del equipo multidisciplinario del Comité Olímpico de Panamá, 6 profesionales del área de comunicaciones y 5 integrantes de la Jefatura de Misión. En total, una delegación de 317 personas trabajará de manera conjunta para brindar el mejor desempeño posible durante la justa regional.

Panamá tendrá participación en 27 de las 40 disciplinas deportivas del evento, distribuidas en 39 modalidades y 139 pruebas, reflejando el crecimiento del deporte nacional y el esfuerzo realizado por atletas, entrenadores, federaciones deportivas, familiares e instituciones que, durante años, han trabajado para hacer posible este momento.

FUENTE: COP