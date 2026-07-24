LPF: Árabe Unido y CD Plaza Amador igualaron en el choque inaugural

En la reapertura del Estadio Armando Dely Valdés, el Árabe Unido dejó escapar la victoria e igualó 2-2 frente al CD Plaza Amador, actual tricampeón , en la primera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

Rolando Burgess y Kairo Walters en contra, fueron los encargados de romper las redes por el DAU, mientras que Jorlian Sánchez de cabeza al 61' y Héctor Ríos al 83', lo hicieron por los tricampeones.

Partido de goles en Colón - LPF

Burguess, el atacante que terminó siendo sustituido al finalizar la primera parte, anotó el primer tanto del encuentro al minuto 30', luego de un pase de Omar Llerena.

En la segunda anotación, Samuel Castañeda no tuvo buena lectura de la jugada y al salir mal, dejó su portería vacía y Burguess lucho el balón contra Walters, quien marcó en propia puerta al 38'.

Los "Leones" reaccionaron en el segundo tiempo con el gol de Sánchez después de una gran asistencia de José Murillo y posteriormente Ríos se inventó una jugada espectacular para empatar el compromiso con un remate de larga distancia.