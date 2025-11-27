Cristiano Ronaldo se une a WOW MMA, en donde es accionista Ilia Topuria

La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo se ha unido a la compañía de Artes Marciales Mixtas española WOW MMA, como socio de referencia, se anunció en redes sociales.

"Me emociona compartir una gran noticia: ¡Me convertiré en accionista de WOW MMA ! Compartimos valores en los que creo firmemente: disciplina, respeto, resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia. WOW FC está construyendo algo único y poderoso, y estoy orgulloso de unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación", escribió CR7.

El futbolista de 40 años de edad se une al doble campeón de la UFC , el invicto pegador Lilia Topuria, que es socio de la compañía del país que lo vio crecer como atleta.

En busca de un crecimiento global

"Cristiano es mucho más que un icono del deporte, es un referente global dentro y fuera del campo. Uno de los deportistas más grandes de la historia pasa a formar parte de nuestra familia para acelerar aun más el crecimiento global de las MMA", compartió WOW MMA en redes sociales.