Juegos Centroamericanos 2025: Panamá destaca con varias medallas en Karate y lucha

Panamá se consagró como la gran ganadora en Lucha en la subsede de Honduras de los XII Juegos Centroamericanos 2025 de Guatemala. Fueron cinco las medallas de oro que se lograron tomando en cuenta todas las categorías en ambas modalidades. Llegaron dos preseas de oro más y una de plata, así:
Medallas de oro
- Wilfredo Steven López (Libre 65kg)
- Ángel Cortés (Libre 86kg)
Medalla de plata
- Orlando Arispe (Libre 125kg)
Karate también dice presente en el medallero
Luis Gálvez, Cristian Tello, Alberto Gálvez, Marwan Zayed y Marvin Grimas se colgaron la medalla de bronce en Kumite por Equipos de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/guatemala2025/status/1981867762969702528&partner=&hide_thread=false
La delegación panameña ocupa la cuarta posición en el medallero con 96 en total: 31 de oro, 30 de plata y 35 de bronce.
FUENTE: COP