DEPORTES Deportes -  5 de agosto de 2026 - 20:01

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Nathalee Aranda gana bronce para Panamá

Nathalee Aranda conquista el bronce para Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo.

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Nathalee Aranda gana bronce para Panamá
Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Nathalee Aranda gana bronce para PanamáFOTO: COP

Panamá continúa sumando medallas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 de Santo Domingo, gracias a la destacada actuación de Nathalee Aranda, quien se colgó la medalla de bronce en la prueba de salto largo.

La atleta panameña logró una marca válida de 6.47 metros, registro que le permitió subir al tercer escalón del podio y aportar una nueva presea para la delegación nacional en la cita regional.

Otra medalla en el atletismo - Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Con este resultado, Aranda reafirma su calidad competitiva y se convierte en una de las figuras destacadas del atletismo panameño en Santo Domingo 2026.

La delegación panameña suma su segunda medalla en el atletismo, después del oro de Gianna Woodruff en 400 m con vallas. En total, registran 15 con 3 oro, 6 plata y 6 bronce.

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