Copa Centroamericana 2026: UMECIT FC cae ante Olimpia en un gran duelo

El conjunto del UMECIT FC cayó 2-1 contra el Olimpia de Honduras en su segundo partido del grupo C de la Copa Centroamericana 2026 de la CONCACAF, en un choque disputado en el Estadio Universidad Latina de Penonomé.
Raúl García (22') y Henríquez (83') anotaron por la visita, mientras que Hilberto Peralta (5') lo hizo por los universitarios.
Próximo duelo del UMECIT FC en la Copa Centroamericana 2026
Los dirigidos por Julio Infante volverán a jugar el próximo jueves 13 de agosto ante el Alianza FC de Panamá, desde las 7:00 p.m. en el Estadio Rommel Fernández.