Copa Centroamericana 2026: UMECIT FC cae ante Olimpia en un gran duelo Foto: OLIMPIA

El conjunto del UMECIT FC cayó 2-1 contra el Olimpia de Honduras en su segundo partido del grupo C de la Copa Centroamericana 2026 de la CONCACAF, en un choque disputado en el Estadio Universidad Latina de Penonomé.

El club panameño venía de perder su primer partido por marcador de 2-1 contra el Saprissa de Costa Rica, el pasado 29 de julio. Por su parte, los hondureños habían ganado 2-0 a Mixco en su estreno.

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Raúl García (22') y Henríquez (83') anotaron por la visita, mientras que Hilberto Peralta (5') lo hizo por los universitarios.

Próximo duelo del UMECIT FC en la Copa Centroamericana 2026

Los dirigidos por Julio Infante volverán a jugar el próximo jueves 13 de agosto ante el Alianza FC de Panamá, desde las 7:00 p.m. en el Estadio Rommel Fernández.