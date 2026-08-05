FUTBOL Fútbol Internacional -  5 de agosto de 2026 - 21:04

Copa Centroamericana 2026: UMECIT FC cae ante Olimpia en un gran duelo

El UMECIT FC no hizo respetar su casa frente al Olimpia en la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026.

Copa Centroamericana 2026: UMECIT FC cae ante Olimpia en un gran duelo
Copa Centroamericana 2026: UMECIT FC cae ante Olimpia en un gran dueloFoto: OLIMPIA

El conjunto del UMECIT FC cayó 2-1 contra el Olimpia de Honduras en su segundo partido del grupo C de la Copa Centroamericana 2026 de la CONCACAF, en un choque disputado en el Estadio Universidad Latina de Penonomé.

El club panameño venía de perder su primer partido por marcador de 2-1 contra el Saprissa de Costa Rica, el pasado 29 de julio. Por su parte, los hondureños habían ganado 2-0 a Mixco en su estreno.

Raúl García (22') y Henríquez (83') anotaron por la visita, mientras que Hilberto Peralta (5') lo hizo por los universitarios.

Próximo duelo del UMECIT FC en la Copa Centroamericana 2026

Los dirigidos por Julio Infante volverán a jugar el próximo jueves 13 de agosto ante el Alianza FC de Panamá, desde las 7:00 p.m. en el Estadio Rommel Fernández.

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