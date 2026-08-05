José Fajardo anotó doblete para seguir con su racha goleadora en la "U" Católica

Universidad Católica selló su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Ecuador tras imponerse por 3-2 a Vinotinto en un intenso compromiso disputado este miércoles por los octavos de final del torneo gracias a un doblete de José Fajardo .

La gran figura del encuentro fue el delantero panameño Fajardo, quien volvió a demostrar su gran momento futbolístico al marcar un doblete que encaminó el triunfo del conjunto camaratta. El atacante fue determinante en el frente de ataque, aprovechando los espacios y mostrando su eficacia frente al arco rival. En este partido también estuvo Azarías Londoño quien fue titular.

Vinotinto ofreció resistencia durante gran parte del partido y logró mantenerse en la pelea hasta el final, pero no pudo contener el poder ofensivo de Universidad Católica, que encontró en Fajardo a su principal argumento para quedarse con la victoria. El tercer tanto de la Chatoleí terminó siendo decisivo para asegurar el boleto a la siguiente fase.

Con este resultado, Universidad Católica continúa la defensa del título de la Copa Ecuador y ratifica el buen momento que atraviesa, luego de una serie de actuaciones destacadas tanto en el torneo copero como en la LigaPro.

Gran momento de José Fajardo

Por su parte, José Fajardo mantiene su racha goleadora y se consolida como una de las principales figuras ofensivas del equipo dirigido por Diego Martínez. El ex de CAI venía de anotar un "Hat Trik" en el torneo local.

La victoria por 3-2 permite a la escuadra capitalina instalarse en los cuartos de final del certamen, manteniendo intactas sus aspiraciones de volver a pelear por el campeonato.