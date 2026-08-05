MLB: George Lombard Jr brilló en su primera aparición con los Yankees de New York

En su debut en MLB la noche del martes, el principal prospecto de los Yankees de New York George Lombard Jr conectó un impresionante jonrón en apenas su segundo turno al bate en las Grandes Ligas.

Lombard cazó un sweeper en cuenta de 0-2 del derecho de los Cardenales, Hunter Dobbins, y lo envió a las gradas del jardín izquierdo-central del Yankee Stadium.

El bambinazo en solitario amplió la ventaja de los Bombarderos a 2-0 en el quinto inning y puso de pie a los 41,081 aficionados presentes. El joven de 21 años terminó de 2-1 con una base por bolas, impulsando a los Yankees a una sólida victoria por 2-0 sobre los Cardenales.

Gran momento para George Lombard Jr

Lombard se convirtió en el 14to jugador de los Yankees en conectar un jonrón en su debut en MLB y el primero en lograrlo desde el dominicano Jasson Domínguez el 1ro de septiembre del 2023. Con 21 años y 63 días, es el tercer jugador más joven en la historia de los Yankees en dar un jonrón en su debut, sólo detrás de Domínguez y John Ellis.

El vuelacercas coronó unas frenéticas últimas 24 horas para Lombard, quien se enteró de su ascenso a las Grandes Ligas la noche del lunes mediante una videollamada grupal por FaceTime con el manager de Triple-A Scranton/Wilkes-Barre, Shelley Duncan, el dirigente de Doble-A Somerset, James Cooper, y el coordinador de Ligas Menores, Ryan Hunt. Lombard hizo sus maletas rumbo al Bronx y terminó bateando octavo en el orden durante su debut. Además, fue el jugador más joven en abrir como campocorto de los Yankees desde Derek Jeter el 11 de junio de 1995.

FUENTE: MLB