Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá y República Dominicana chocarán en súper ronda FOTO: COP

La selección de Béisbol de Panamá se enfrentará a República Dominicana en choque de la súper ronda de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en el Estadio Quisqueya.

El equipo nacional verá acción esta tarde, después de ganarle a Cuba en el inicio de la Súper Ronda de la competición, en un cara a cara que terminó por pizarra de 6-2, con todas las rayitas panameñas en el primer episodio, 4 de ellas producto de un Grand Slam del receptor chiricano Erasmo Caballero en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

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