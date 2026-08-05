FÚTBOL Béisbol -  5 de agosto de 2026 - 12:17

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá y República Dominicana chocarán en súper ronda

Panamá y República Dominicana, un gran choque en la Súper Ronda de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá y República Dominicana chocarán en súper ronda

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá y República Dominicana chocarán en súper ronda

FOTO: COP

Choque de gran nivel en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Esta tarde a las 6:00 P.M. Panamá y República Dominicana verán acción.

La participación de Panamá en la Súper Ronda concluirá el jueves con un duelo ante Puerto Rico, nuevamente en condición de local. El partido se disputará desde las 2:00 p.m. (hora de Panamá) en el Estadio Juan Marichal.

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