Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá y República Dominicana chocarán en súper ronda

La selección de Béisbol de Panamá se enfrentará a República Dominicana en choque de la súper ronda de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en el Estadio Quisqueya.
Choque de gran nivel en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Esta tarde a las 6:00 P.M. Panamá y República Dominicana verán acción.
La participación de Panamá en la Súper Ronda concluirá el jueves con un duelo ante Puerto Rico, nuevamente en condición de local. El partido se disputará desde las 2:00 p.m. (hora de Panamá) en el Estadio Juan Marichal.