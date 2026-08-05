MLB: Aaron Audge recibe autorización para dar un importante paso en su recuperación

Aaron Judge alcanzó un hito importante mientras trabaja para reincorporarse a la alineación de los Yankees de Nueva York de la MLB . El tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana ha recibido el visto bueno para participar en actividades ligeras, incluyendo correr al aire libre y entrenamiento de resistencia para la parte superior del cuerpo.

Judge entrenó en el terreno del Yankee Stadium antes del juego del miércoles contra los Cardenales. Se sometió a su última ronda de exámenes de imágenes el martes, las cuales mostraron suficiente mejoría como para avanzar en su entrenamiento, dijo el manager de Nueva York, Aaron Boone.

Boone espera por el regreso de Aaron Judge - MLB

“Es una parte importante de su progresión para volver con nosotros”, expresó Boone. “Definitivamente, es bueno verlo con su uniforme de rayas y sus spikes, saliendo al terreno por la tarde”.

Judge no ha visto acción en un juego de Grandes Ligas desde el 31 de mayo debido a una fractura en la costilla derecha, la cual Judge atribuye a un intento de atrapada lanzándose de cabeza en los jardines el 26 de abril en Houston.

Fue colocado en la lista de lesionados de 10 días el 5 de junio (retroactivo al 2 de junio), y luego fue transferido a la lista de lesionados de 60 días.

Los Yankees han dicho que esperan que Judge regrese esta temporada; considerando que aún no ha comenzado actividades de béisbol y no ha hecho un swing con el bate desde el 31 de mayo, algún momento en septiembre parece ser ahora el escenario más probable.

FUENTE: MLB