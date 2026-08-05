Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá cae ante México en semifinales

La selección de México superó por marcador de 4-0 a Panamá Sub-21 en las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 desde Santo Domingo.

"El Tri" aprovechó de inmediato su oportunidad, con Gael García abriendo el marcador al minuto 7' del partido con un golpe de cabeza muy cómodo ante la defensa panameña.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Pocos minutos más tarde, al 18' Joaquín Moxica por la misma vía logra aumentar la ventaja en el marcador, en un centro que terminó en cabezazo y gol.

Panamá intentó reaccionar con Anel Ryce y la velocidad de Ryan Gómez, pero sin claridad en el último toque de cara al arco rival.

El tercero mexicano llegó en las piernas de Joaquín Moxica, quien aprovechó un error en salida para dejar en el camino al arquero Luca Bellina y definir de pierna izquierda.

Segundo tiempo de intentos y, pero sin efectividad en duelo de Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Poco antes de la hora de partido, Ryan Gómez recibió un pase con comodidad en el área, pero no pudo dominar el balón y terminó en manos del arquero.

Al 66' México tuvo otra de peligro, pero el arquero Luca Bellina se hizo grande en el fondo y con su pierna izquierda desvió el tiro y evitó el cuarto gol.

Sobre el minuto 72', "La Rojita" lo intentó nuevamente, con Rubén Collymore que entró al área con velocidad, pero Camacho cerró bien, con otra llegada sin efectividad para los dirigidos por el DT César Aguilar.

México cerró el partido con la posesión de la pelota, evitando cualquier peligro panameño y todavía generando con su ofensiva con Vázquez, que puso el cuarto y definitivo 4-0 en la recta final del partido.

Panamá deberá cerrar su participación en busca de la medalla de bronce, en duelo por el tercer lugar.