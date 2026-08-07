Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá suma medalla de plata con Victoria Heurtematte

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá suma nueva plata gracias a Victoria Heurtematte FOTO: COP

La delegación panameña continúa cosechando éxitos en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 de Santo Domingo, luego de que Victoria Heurtematte, montando a Quick Chick 3, conquistara la medalla de plata en la prueba de Salto Individual.

¡CELEBRA EL DEPORTE ECUESTRE NACIONAL EN SANTO DOMINGO 2026!



Victoria Heurtematte, medallista de plata en Salto Individual de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. pic.twitter.com/vJKsuV99mD — Comité Olímpico de Panamá (@COlimpicoPanama) August 7, 2026 Con esta actuación, Panamá alcanzó su séptima medalla de plata en la cita regional, consolidando una destacada participación de sus atletas en diferentes disciplinas.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse