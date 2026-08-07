Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá suma medalla de plata con Victoria Heurtematte

La delegación panameña continúa cosechando éxitos en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 de Santo Domingo, luego de que Victoria Heurtematte, montando a Quick Chick 3, conquistara la medalla de plata en la prueba de Salto Individual.
Clasificación general de la prueba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Además del subcampeonato en la prueba individual, Heurtematte logró ubicarse en la sexta posición de la clasificación general (Overall) de la modalidad, cerrando una sobresaliente presentación sobre el escenario ecuestre.