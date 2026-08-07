DEPORTES Deportes -  7 de agosto de 2026 - 07:30

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá suma medalla de plata con Victoria Heurtematte

Victoria Heurtematte, junto a Quick Chick 3, obtuvo la séptima medalla de plata para la delegación panameña en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá suma nueva plata gracias a Victoria Heurtematte

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá suma nueva plata gracias a Victoria Heurtematte

FOTO: COP

La delegación panameña continúa cosechando éxitos en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 de Santo Domingo, luego de que Victoria Heurtematte, montando a Quick Chick 3, conquistara la medalla de plata en la prueba de Salto Individual.

Con esta actuación, Panamá alcanzó su séptima medalla de plata en la cita regional, consolidando una destacada participación de sus atletas en diferentes disciplinas.

Clasificación general de la prueba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Además del subcampeonato en la prueba individual, Heurtematte logró ubicarse en la sexta posición de la clasificación general (Overall) de la modalidad, cerrando una sobresaliente presentación sobre el escenario ecuestre.

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