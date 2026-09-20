El FC Barcelona pierde a Andreas Christensen por lesión

El FC Barcelona tendrá que afrontar las próximas semanas sin Andreas Christensen. Las pruebas médicas realizadas al defensor danés confirmaron que sufre una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo.
Números de Andreas Christensen en el 2026-27
La lesión supone un contratiempo después de que el central haya tenido participación durante el inicio de la temporada 2026/27. El danés ha disputado seis partidos en LaLiga, siendo titular en cuatro de ellos.
En total, Christensen acumula 402 minutos sobre el terreno de juego y ha aportado una asistencia en lo que va del curso.