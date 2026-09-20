LALIGA Fútbol Internacional -  20 de septiembre de 2026 - 12:27

El FC Barcelona pierde a Andreas Christensen por lesión

Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador danés Andreas Christensen sufrió una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo.

El FC Barcelona pierde a Andreas Christensen por lesión

El FC Barcelona pierde a Andreas Christensen por lesión

FOTO: IA

El FC Barcelona tendrá que afrontar las próximas semanas sin Andreas Christensen. Las pruebas médicas realizadas al defensor danés confirmaron que sufre una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo.

De acuerdo con la información proporcionada, Christensen permanecerá de baja durante las próximas semanas, aunque no se ha establecido una fecha exacta para su regreso. Su evolución determinará cuándo podrá volver a estar disponible.

Números de Andreas Christensen en el 2026-27

La lesión supone un contratiempo después de que el central haya tenido participación durante el inicio de la temporada 2026/27. El danés ha disputado seis partidos en LaLiga, siendo titular en cuatro de ellos.

En total, Christensen acumula 402 minutos sobre el terreno de juego y ha aportado una asistencia en lo que va del curso.

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