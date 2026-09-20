El FC Barcelona pierde a Andreas Christensen por lesión

El FC Barcelona tendrá que afrontar las próximas semanas sin Andreas Christensen . Las pruebas médicas realizadas al defensor danés confirmaron que sufre una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo .

De acuerdo con la información proporcionada, Christensen permanecerá de baja durante las próximas semanas, aunque no se ha establecido una fecha exacta para su regreso. Su evolución determinará cuándo podrá volver a estar disponible.

Números de Andreas Christensen en el 2026-27

La lesión supone un contratiempo después de que el central haya tenido participación durante el inicio de la temporada 2026/27. El danés ha disputado seis partidos en LaLiga, siendo titular en cuatro de ellos.

En total, Christensen acumula 402 minutos sobre el terreno de juego y ha aportado una asistencia en lo que va del curso.