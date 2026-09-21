MLB: Iván Herrera y Leonardo Bernal comandan victoria de los Cardinals

Repasa la actuación de los peloteros panameños que vieron acción este domingo 20 de septiembre en el Béisbol de las Grandes Ligas ( MLB ).

Actuando como designado, Herrera se fue de 4-2 con 2 HRs, 2 anotadas, 2 remolcadas en la victoria de los Cardinals de San Luis 5-3 ante los Nationals de Washington. Esta temporada batea para .247 con 18 cuadrangulares, 68 producidas, 8 bases robadas y .746 de OPS.

Leonardo Bernal

Jugando en la receptoría, "Toto" se fue de 3-1 con HR de dos carreras, 1 anotada. Desde su ascenso batea para .311, 4 cuadrangulares, 17 producidas y .868 de OPS.

José Caballero

"Chema" se fue en blanco de cuatro turnos en la derrota 8-4 de los Yankees de New York ante los D-Backs de Arizona. Este año está bateando para .236 con 14 cuadrangulares, 51 remolcadas, 32 bases robadas y .665 de OPS.

Miguel Amaya

El "Kangri" se fue en blanco en cuatro turnos en la victoria 9-1 de los Cubs de Chicago ante los Rojos de Cincinnati. Esta campaña batea para .234 con 6 cuadrangulares, 26 producidas y .710 de OPS.