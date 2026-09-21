MLB: Iván Herrera y Leonardo Bernal comandan victoria de los Cardinals

Repasa la actuación de los peloteros panameños que vieron acción este domingo 20 de septiembre en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).
Leonardo Bernal
Jugando en la receptoría, "Toto" se fue de 3-1 con HR de dos carreras, 1 anotada. Desde su ascenso batea para .311, 4 cuadrangulares, 17 producidas y .868 de OPS.
José Caballero
"Chema" se fue en blanco de cuatro turnos en la derrota 8-4 de los Yankees de New York ante los D-Backs de Arizona. Este año está bateando para .236 con 14 cuadrangulares, 51 remolcadas, 32 bases robadas y .665 de OPS.
Miguel Amaya
El "Kangri" se fue en blanco en cuatro turnos en la victoria 9-1 de los Cubs de Chicago ante los Rojos de Cincinnati. Esta campaña batea para .234 con 6 cuadrangulares, 26 producidas y .710 de OPS.