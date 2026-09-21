MLB MLB -  21 de septiembre de 2026 - 07:58

MLB: Iván Herrera y Leonardo Bernal comandan victoria de los Cardinals

Repasa la actuación de los peloteros panameños que vieron acción este domingo 20 de septiembre en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

MLB: Iván Herrera y Leonardo Bernal comandan victoria de los Cardinals

MLB: Iván Herrera y Leonardo Bernal comandan victoria de los Cardinals

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Repasa la actuación de los peloteros panameños que vieron acción este domingo 20 de septiembre en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

Panameños en la MLB

Iván Herrera

Actuando como designado, Herrera se fue de 4-2 con 2 HRs, 2 anotadas, 2 remolcadas en la victoria de los Cardinals de San Luis 5-3 ante los Nationals de Washington. Esta temporada batea para .247 con 18 cuadrangulares, 68 producidas, 8 bases robadas y .746 de OPS.

Leonardo Bernal

Jugando en la receptoría, "Toto" se fue de 3-1 con HR de dos carreras, 1 anotada. Desde su ascenso batea para .311, 4 cuadrangulares, 17 producidas y .868 de OPS.

José Caballero

"Chema" se fue en blanco de cuatro turnos en la derrota 8-4 de los Yankees de New York ante los D-Backs de Arizona. Este año está bateando para .236 con 14 cuadrangulares, 51 remolcadas, 32 bases robadas y .665 de OPS.

Miguel Amaya

El "Kangri" se fue en blanco en cuatro turnos en la victoria 9-1 de los Cubs de Chicago ante los Rojos de Cincinnati. Esta campaña batea para .234 con 6 cuadrangulares, 26 producidas y .710 de OPS.

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