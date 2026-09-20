José Fajardo llegó a 11 goles en el actual torneo con la Universidad Católica

José Fajardo siguió con su gran racha goleadora con la Universidad Católica, pero no pudo evitar la derrota ante LDU Quito por 2-1 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en el inicio del hexagonal final de la LigaPro ecuatoriana.

Fajardo apareció temprano para darle ventaja a la ‘Chatoleí’. Al minuto 10, el delantero panameño desvió con el pie un remate de Mauricio Alonso desde fuera del área y cambió la trayectoria del balón, dejando sin posibilidades al arquero Gonzalo Valle.

El tanto significó otro momento destacado para el atacante colonense, quien venía de marcar en la victoria 2-1 de Universidad Católica sobre Orense en el cierre de la fase regular. En ese encuentro, Fajardo también abrió el marcador.

Liga de Quito reaccionó en la segunda parte y encontró el empate al minuto 71 por intermedio de Deyverson. Tres minutos después, Yerlin Quiñónez completó la remontada y puso el 2-1 definitivo para los locales.

Con este resultado, Liga de Quito comenzó el hexagonal final con una victoria, mientras Universidad Católica deberá buscar la recuperación en su próximo compromiso. El conjunto quiteño había terminado la fase inicial en el segundo lugar, con 51 puntos, mientras LDU había acumulado 46.