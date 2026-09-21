India vs Selección de Panamá: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO el amistoso

La Selección de Panamá enfrenta este viernes 25 se septiembre por primera vez a India en el primer partido de los tres que tiene programado durante la gira asiática.

El equipo llamado los "Tigres Azules" ocupa actualmente el puesto 138 del Ránking FIFA.

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Mientras tanto, este será el primer encuentro de Thomas Christiansen luego del Mundial 2026 y luego que se confirmara su continuidad hasta el 2030.

Luego de este partido, Panamá se medirá ante Nueva Zelanda en Kanagawa el 1 de octubre, luego el 5 de octubre ante Japón o Ecuador.

Fecha, hora y dónde ver en vivo India vs Selección de Panamá

Fecha: Viernes 25 de septiembre

Hora: 8:30 A.M.

Lugar: Estadio Sree Kanteerava, Bengaluru, India

Dónde ver: Por la seña de RPC Deportes