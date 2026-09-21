MAREA ROJA Marea Roja -  21 de septiembre de 2026 - 08:41

India vs Selección de Panamá: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO el amistoso

Este viernes la Selección de Panamá disputa el primero de los tres partidos que tiene programados para la gira asiática en esta fecha FIFA.

India vs Selección de Panamá: Fecha

India vs Selección de Panamá: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO el amistoso

FOTO / ChatGPT

La Selección de Panamá enfrenta este viernes 25 se septiembre por primera vez a India en el primer partido de los tres que tiene programado durante la gira asiática.

El equipo llamado los "Tigres Azules" ocupa actualmente el puesto 138 del Ránking FIFA.

Mientras tanto, este será el primer encuentro de Thomas Christiansen luego del Mundial 2026 y luego que se confirmara su continuidad hasta el 2030.

Luego de este partido, Panamá se medirá ante Nueva Zelanda en Kanagawa el 1 de octubre, luego el 5 de octubre ante Japón o Ecuador.

Fecha, hora y dónde ver en vivo India vs Selección de Panamá

Fecha: Viernes 25 de septiembre

Hora: 8:30 A.M.

Lugar: Estadio Sree Kanteerava, Bengaluru, India

Dónde ver: Por la seña de RPC Deportes

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