India vs Selección de Panamá: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO el amistoso

La Selección de Panamá enfrenta este viernes 25 se septiembre por primera vez a India en el primer partido de los tres que tiene programado durante la gira asiática.
Mientras tanto, este será el primer encuentro de Thomas Christiansen luego del Mundial 2026 y luego que se confirmara su continuidad hasta el 2030.
Luego de este partido, Panamá se medirá ante Nueva Zelanda en Kanagawa el 1 de octubre, luego el 5 de octubre ante Japón o Ecuador.
Fecha, hora y dónde ver en vivo India vs Selección de Panamá
Fecha: Viernes 25 de septiembre
Hora: 8:30 A.M.
Lugar: Estadio Sree Kanteerava, Bengaluru, India
Dónde ver: Por la seña de RPC Deportes