NFL: Green Bay Packers superan a los New York Jets en overtime

Los Green Bay Packers consiguieron este domingo una dramática victoria 20-17 sobre los New York Jets en el MetLife Stadium, en un encuentro de la Semana 2 de la temporada 2026 de la NFL que necesitó del overtime para definir al ganador.

Green Bay tuvo que remar contra la corriente. Después de llegar al descanso empatados 7-7, los Jets tomaron el control y construyeron una ventaja de 17-7 , dejando a los Packers diez puntos abajo durante el último cuarto.

La reacción llegó de la mano de Jordan Love. El quarterback conectó con Christian Watson para un touchdown que acercó a Green Bay, mientras que el pateador novato Trey Smack convirtió posteriormente un gol de campo de 34 yardas para establecer el 17-17 y enviar el encuentro a la prórroga.

Green Bay Packers lo ganan en overtime

En el tiempo extra, la defensa de los Packers respondió de inmediato al capturar en dos jugadas consecutivas al quarterback de los Jets, Geno Smith, obligando a Nueva York a despejar. Green Bay aprovechó su siguiente posesión y avanzó hasta territorio de gol de campo.

Allí apareció nuevamente Smack. El novato conectó un gol de campo de 26 yardas para sellar el triunfo 20-17 y darle a Green Bay su primera victoria de la temporada. Los Packers quedaron con marca de 1-1, al igual que los Jets.

El triunfo tuvo un valor especial para Green Bay, que superó numerosos problemas durante el encuentro: terminó con 14 penalizaciones aceptadas para 133 yardas y sufrió las lesiones de varios jugadores, entre ellos Jayden Reed y Zach Bako-Bewele. Love finalizó con 16 pases completos en 29 intentos, 145 yardas y dos touchdowns.

Con la remontada, los Packers también pusieron fin a una racha de seis derrotas consecutivas y ahora buscarán aprovechar el impulso cuando reciban a los Atlanta Falcons el próximo jueves.