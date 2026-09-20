Leonardo Bernal determinante en la victoria de Cardinals con su 4to HR

Los panameños Iván Herrera y Leonardo Bernal fueron fundamentales para darle el triunfo a los Cardinals 5-3 sobre los Nationals de Washington.

En la misma primera entrada, Herrera pegó un HR 17 de la temporada por el jardín izquierdo y luego sumó el 18 con otro batazo en la octava entrada para igualar el partido 3-3.

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Pero en esa misma entrada, Leonardo Bernal despachó su cuarto HR de la campaña para darle la ventaja a su equipo.

Números de Iván Herrera y Leonardo Bernal

Herrera se fue de 4-2 con 2 remolcadas y 2 anotadas, este año batea para .247 con 68 producidas, 8 bases robadas y .746 de OPS.

Por su parte "Toto" se fue de 3-1 con 2 producidas y 1 anotada. En lo que lleva de campaña luego de ser ascendido en septiembre, batea para .311 con 17 remolcadas y .868 de OPS.