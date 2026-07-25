Newton Williams y la emotiva dedicatoria a su madre

El delantero panameño Newton Williams volvió a marcar tras una larga para por lesión de ligamento cruzado. Anotó en la goleada 5-1 del Saprissa ante Pérez Zeledón.

"No me lo creo la verdad, le doy gracias a Dios, al cuerpo médico, a mis compañeros, cuerpo técnico porque me han acuerpado bastante desde el día que me lesioné hasta el día de hoy, me dieron el apoyo, me han dado la confianza en cada entreno, es de admirar bastante y saber que es un camerino fuerte que no se ha visto en otro lado", señaló Newton.

Añadió: "Yo venía hablando con ellos durante la semana, yo les decía, voy a debutar, voy a debutar y me decían tranquilo, sólo juega y disfruta".

La dedicatoria de Newton Williams

"Ese gol es para ella, que siempre me ha apoyado y desde que llegué me dijo: ya no dependes de más nadie, dependes de ti y que trabaje con toda la humildad", expresó Williams sobre su madre.