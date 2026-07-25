Newton Williams y la emotiva dedicatoria a su madre

El delantero panameño Newton Williams volvió a marcar tras una larga para por lesión de ligamento cruzado. Anotó en la goleada 5-1 del Saprissa ante Pérez Zeledón.
Añadió: "Yo venía hablando con ellos durante la semana, yo les decía, voy a debutar, voy a debutar y me decían tranquilo, sólo juega y disfruta".
La dedicatoria de Newton Williams
"Ese gol es para ella, que siempre me ha apoyado y desde que llegué me dijo: ya no dependes de más nadie, dependes de ti y que trabaje con toda la humildad", expresó Williams sobre su madre.