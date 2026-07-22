Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá define selección de Béisbol

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) reveló el listado oficial de peloteros que conforman la Selección Nacional de mayores que verá acción en el Torneo de Béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 que se jugarán en Santo Domingo, República Dominicana entre el 31 de julio y 7 de agosto.