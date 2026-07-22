Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá define selección de Béisbol

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) reveló el listado oficial de peloteros que conforman la Selección Nacional de mayores que verá acción en el Torneo de Béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 que se jugarán en Santo Domingo, República Dominicana entre el 31 de julio y 7 de agosto.
Este es el listado oficial para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Lanzadores: Harold Araúz, Gilberto Chu, Pedro González, Alberto Guerrero, Kevin Miranda, Alain Pérez, Darío Agrazal, Kevin Rodríguez, Davis Romero y Enrique Saldaña.
Receptores: Erasmo Caballero y Mario Sanjur.
Cuadro Interior: Arod McKenzie, Edgard Muñoz, Jason Patterson, Héctor Rayo, Joshwan Wright y Abraham Rodríguez.
Jardineros: Juan Diego Alonso, Luis Castillo, José Mordock, Carlos Mosquera, Jhonny Santos y Jael Escobar.
Cuerpo Técnico: Alberto Macré, Crispín Poveda, Rodolfo Aparicio, Alexander Guerra, Carlos Muñoz, Willy Serrano y Javier Rosado.
FUENTE: FEDEBEIS