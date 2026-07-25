Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá define convocados para el fútbol

La Selección de Panamá Sub-21 ya tiene a sus 20 jugadores convocados para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 Santo Domingo, a realizarse en República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto.

El equipo dirigido por el DT César Aguilar quedó ubicado en el Grupo B, junto a las selecciones de Cuba, Costa Rica y Colombia.

¡Los convocados para los Juegos Centroamericanos y del Caribe! Esta es la lista de jugadores convocados de #PanamáSub21 para disputar los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Un total de 20 jugadores fueron convocados por el DT César Aguilar. Más… pic.twitter.com/OjWDjpEX86

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Destacar, que el combinado nacional estará volando el próximo lunes 27 de julio a Santo Domingo, República Dominicana.

“Contamos con grandes jugadores dentro de este equipo. Con esta semana han sido 4 microciclos. Hemos tratados de conformar una gran selección”, señaló el estratega César Aguilar después de finalizado el último microciclo.

“Para todo entrenador es una ilusión estar acá. Siempre está la disposición de dar lo mejor dentro de mi trabajo”, agregó Aguilar.

Panamá Sub-21 estará debutando frente al seleccionado de Colombia, el próximo jueves 30 de julio a las 3pm en el Estadio Moca 85, en la ciudad de Moca.

Su segundo partido será ante Costa Rica el sábado 1 de agosto a las 3pm, en el Estadio El Cóndor, en La Vega.

Y su tercer partido será ante Cuba, el lunes 3 de agosto, a las 6pm, en el Estadio El Cibao, en Santo Domingo.

Las semifinales del fútbol masculino se jugarán el miércoles 5 de agosto y las etapas finales por medalla son el viernes 7 de agosto.

Por último, César Aguilar recalcó lo que trata de inculcarle a su equipo de cara a estos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“Ha sido un bastante arduo el trabajo. Quiero transmitirles ese amor a la camiseta y lo que significa pertenecer a una selección”.

Lista de convocados - Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Porteros

Lucca Bellina Mississippi Brilla FC (USA)

Ian Flores San Francisco FC

Defensas

Kevin Bernal Tauro FC

Kevin Quintero Tauro FC

Ángel Díaz Tauro FC

Joshua Pierre San Francisco FC

Miguel Muñoz Deportivo Árabe Unido

Juan Hall Sporting SM

Abdul Morales Club Atlético Independiente

Javier Arboleda Club Atlético Independiente

Volantes

Anel Ryce CD Plaza Amador

Blas Pérez Tauro FC

Francisco Córdoba CD Plaza Amador

Allan Saldaña San Francisco FC

Luis Villareal Veraguas United

Albert Córdoba Sporting SM

Delanteros

Carlos Sinisterra Águilas de la U

Óscar Peñalba Deportivo Árabe Unido

Rúben Collymore Deportivo Árabe Unido

Ryan Gómez Bocas FC

Calendario

Panamá vs Colombia

30 de julio

Estadio Moca 85

Panamá vs Costa Rica

1 de agosto

Estadio El Cóndor

Panamá vs Cuba

3 de agosto

Estadio Cibao

FUENTE: FPF