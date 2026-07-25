Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá define convocados para el fútbol

La Selección de Panamá Sub-21 ya tiene a sus 20 jugadores convocados para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 Santo Domingo, a realizarse en República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto.
Destacar, que el combinado nacional estará volando el próximo lunes 27 de julio a Santo Domingo, República Dominicana.
“Contamos con grandes jugadores dentro de este equipo. Con esta semana han sido 4 microciclos. Hemos tratados de conformar una gran selección”, señaló el estratega César Aguilar después de finalizado el último microciclo.
“Para todo entrenador es una ilusión estar acá. Siempre está la disposición de dar lo mejor dentro de mi trabajo”, agregó Aguilar.
Panamá Sub-21 estará debutando frente al seleccionado de Colombia, el próximo jueves 30 de julio a las 3pm en el Estadio Moca 85, en la ciudad de Moca.
Su segundo partido será ante Costa Rica el sábado 1 de agosto a las 3pm, en el Estadio El Cóndor, en La Vega.
Y su tercer partido será ante Cuba, el lunes 3 de agosto, a las 6pm, en el Estadio El Cibao, en Santo Domingo.
Las semifinales del fútbol masculino se jugarán el miércoles 5 de agosto y las etapas finales por medalla son el viernes 7 de agosto.
Por último, César Aguilar recalcó lo que trata de inculcarle a su equipo de cara a estos Juegos Centroamericanos y del Caribe.
“Ha sido un bastante arduo el trabajo. Quiero transmitirles ese amor a la camiseta y lo que significa pertenecer a una selección”.
Lista de convocados - Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Porteros
- Lucca Bellina Mississippi Brilla FC (USA)
- Ian Flores San Francisco FC
Defensas
- Kevin Bernal Tauro FC
- Kevin Quintero Tauro FC
- Ángel Díaz Tauro FC
- Joshua Pierre San Francisco FC
- Miguel Muñoz Deportivo Árabe Unido
- Juan Hall Sporting SM
- Abdul Morales Club Atlético Independiente
- Javier Arboleda Club Atlético Independiente
Volantes
- Anel Ryce CD Plaza Amador
- Blas Pérez Tauro FC
- Francisco Córdoba CD Plaza Amador
- Allan Saldaña San Francisco FC
- Luis Villareal Veraguas United
- Albert Córdoba Sporting SM
Delanteros
- Carlos Sinisterra Águilas de la U
- Óscar Peñalba Deportivo Árabe Unido
- Rúben Collymore Deportivo Árabe Unido
- Ryan Gómez Bocas FC
Calendario
Panamá vs Colombia
30 de julio
Estadio Moca 85
Panamá vs Costa Rica
1 de agosto
Estadio El Cóndor
Panamá vs Cuba
3 de agosto
Estadio Cibao
FUENTE: FPF