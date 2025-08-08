Deportes Deportes -  8 de agosto de 2025 - 17:17

Juegos Panamericanos Junior 2025: Panamá tendrá una delegación de 34 atletas

La delegación de Panamá en los Juegos Panamericanos Junior 2025 en Asunción, estará conformada por 33 atletas.

Juegos Panamericanos Junior 2025: Panamá tendrá una delegación de 33 atletas

Juegos Panamericanos Junior 2025: Panamá tendrá una delegación de 33 atletas

Los II Juegos Panamericanos Junior 2025 a celebrarse en Asunción, Paraguay, del 9 al 23 de agosto de 2025 contará con la presencia de una delegación panameña conformada por 33 atletas, según reveló el Comité Olímpico de Panamá.

Listado de los atletas panameños clasificados a los Juegos Panamericanos Junior 2025

Acuáticos - Natación ‍

  • Emily Santos, OLY
  • María Castillo
  • Andrey Villarreal
  • Julio César Rodríguez

Atletismo ‍

  • Ivana Mc Farlane
  • Miguel Ángel Aronátegui

Ciclismo ‍

  • Noemy Atencio
  • Michael Caballero

Esgrima

  • Isaac Dorati

Gimnasia (Artística) ‍

  • Aylin Goon Lan
  • Susan Madera
  • Ana Lucía Beitia
  • María Rojas
  • André Llamas

Golf ‍

  • Juan José Rodríguez
  • Carlos Sacre

Judo

  • Julieta Escobar

Karate

  • Edwin Castillo

Levantamiento de Pesas ‍

  • Kelly Aparicio

Lucha ‍

  • Yusneiry Agrazal
  • Jeanice Mejía
  • Royglen Temple
  • Manuel Brown
  • Sadath Ortega
  • Wilfredo Steven López

Patinaje

  • Camila García De Paredes

Taekwondo

  • Ian Romero
  • Brenda Brooks

Tiro Deportivo

  • María Moreno
  • Patrick Taylor

Triatlón ‍‍‍

  • Iker Batista
  • Oliver Batista
  • María Jimena Ansin
  • Liska Arteaga
En esta nota:
Seguir leyendo

Juegos Panamericanos Junior 2025: Conoce a los atletas que representarán a Panamá

Katie Ledecky gana por 7ª vez título mundial de natación de 800m libre

El francés Léon Marchand pulverizó el récord del mundo de los 200m estilos

Recomendadas

Últimas noticias