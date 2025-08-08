Juegos Panamericanos Junior 2025: Panamá tendrá una delegación de 34 atletas

Los II Juegos Panamericanos Junior 2025 a celebrarse en Asunción, Paraguay, del 9 al 23 de agosto de 2025 contará con la presencia de una delegación panameña conformada por 33 atletas, según reveló el Comité Olímpico de Panamá.
Atletismo
- Ivana Mc Farlane
- Miguel Ángel Aronátegui
Ciclismo
- Noemy Atencio
- Michael Caballero
Esgrima
- Isaac Dorati
Gimnasia (Artística)
- Aylin Goon Lan
- Susan Madera
- Ana Lucía Beitia
- María Rojas
- André Llamas
Golf
- Juan José Rodríguez
- Carlos Sacre
Judo
- Julieta Escobar
Karate
- Edwin Castillo
Levantamiento de Pesas
- Kelly Aparicio
Lucha
- Yusneiry Agrazal
- Jeanice Mejía
- Royglen Temple
- Manuel Brown
- Sadath Ortega
- Wilfredo Steven López
Patinaje
- Camila García De Paredes
Taekwondo
- Ian Romero
- Brenda Brooks
Tiro Deportivo
- María Moreno
- Patrick Taylor
Triatlón
- Iker Batista
- Oliver Batista
- María Jimena Ansin
- Liska Arteaga