UFC Deportes -  28 de abril de 2026 - 15:27

UFC: Joselyne Edwards asciende a la posición número 3 del ranking de peso gallo

"La Pantera" Joselyne Edwards asciende de gran manera en la categoría de peso gallo femenino de la UFC.

UFC: Joselyne Edwards asciende a la posición número 3 del ranking de peso gallo

UFC: Joselyne Edwards asciende a la posición número 3 del ranking de peso gallo

FOTO: UFC Español

La panameña Joselyne Edwards ha tenido un gran ascenso en la categoría de peso gallo, después de su importante triunfo ante Norma Dumont el pasado fin de semana en el UFC Fight Night.

Edwards, de 30 años de edad ganó una decisión unánime ante la brasileña, que anteriormente ocupaba el lugar número 3 en el ranking del peso gallo femenino.

"La Pantera" panameña dominó en el octágono, con golpes efectivos, presión y "clinch" el pasado sábado, una actuación destacada, con mucha inteligencia ante una rival muy peligrosa.

El ascenso de Joselyne Edwards

En la última actualización de los distintos rankings, Joselyne Edwards apareció en el número 3 del peso gallo, tomando el lugar de su última rival, ascendiendo 8 posiciones, quedando solo por detrás de Raquel Pennington y Julianna Peña.

Ahora, como ya lo mencionó luego del triunfo, Edwards pone en la mira una pelea titular, de un peso que domina de momento Kayla Harrison.

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