JUEGOS SURAMERICANOS Deportes -  13 de abril de 2026 - 17:25

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Danna De León conquistó primera medalla de Panamá

La veragüense Danna De León ganó la primera medalla de Panamá en judo (-44kg) de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Danna De León conquistó primera medalla de Panamá
Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Danna De León conquistó primera medalla de PanamáFOTO: COP

La veragüense Danna De León ganó la primera medalla de Panamá en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, tras colgarse la de bronce en judo (-44kg) en el Centro de Combate de la Ciudad Deportiva Irving Saladino.

Resultados al completo del judo para Panamá - Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

Danna De León: En los -44 kg, fue superada por la argentina Brisa Mercado en cuartos de final; le ganó a la chilena Dominique Barra en el repechaje y consiguió la medalla de bronce tras triunfar sobre la ecuatoriana Daniela Rodríguez en el combate por la presea.

Ian González: En los -55 kg, inició su camino derrotando al boliviano Adrián Toledo en la ronda de 16; en cuartos de final fue superado por el venezolano Nelson Martínez; en el repechaje se impuso al paraguayo Giovanni Paciello, y en el combate por la medalla de bronce fue superado por Mohammad Hauache, de Brasil. Finaliza en quinto lugar.

FUENTE: COP

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