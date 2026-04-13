Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Danna De León conquistó primera medalla de Panamá FOTO: COP

La veragüense Danna De León ganó la primera medalla de Panamá en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, tras colgarse la de bronce en judo (-44kg) en el Centro de Combate de la Ciudad Deportiva Irving Saladino.

Resultados al completo del judo para Panamá - Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 Danna De León: En los -44 kg, fue superada por la argentina Brisa Mercado en cuartos de final; le ganó a la chilena Dominique Barra en el repechaje y consiguió la medalla de bronce tras triunfar sobre la ecuatoriana Daniela Rodríguez en el combate por la presea.

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