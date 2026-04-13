Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Danna De León conquistó primera medalla de Panamá

La veragüense Danna De León ganó la primera medalla de Panamá en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, tras colgarse la de bronce en judo (-44kg) en el Centro de Combate de la Ciudad Deportiva Irving Saladino.
Ian González: En los -55 kg, inició su camino derrotando al boliviano Adrián Toledo en la ronda de 16; en cuartos de final fue superado por el venezolano Nelson Martínez; en el repechaje se impuso al paraguayo Giovanni Paciello, y en el combate por la medalla de bronce fue superado por Mohammad Hauache, de Brasil. Finaliza en quinto lugar.
FUENTE: COP