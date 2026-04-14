JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD Deportes -  14 de abril de 2026 - 18:05

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Yumaira Rusell y Aisha Williams conquistaron oro

Yumaira Rusell y Aisha Williams se bañaron de oro en la lucha libre de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Yumaira Rusell se bañó de oro en lucha
Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Yumaira Rusell se bañó de oro en luchaFoto: COP

Venció en cuartos de final a Fernanda Riffo, de Chile; en semifinales se impuso 8-5 a la brasileña Maria Luciano y, en la final, le ganó 9-2 a Allison Ojeda, de Ecuador. ‍

Segundo oro de Panamá - Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

La celebración sigue. Aisha Williams, en Libre 73kg, le brinda la segunda medalla de oro a la nación en estos IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. ‍

En Fase de Grupos venció por superioridad técnica a la argentina Selena Cabral, y luego a la ecuatoriana Geovanna Sevillano; en semifinales, se impuso 6-0 a Chelse Carhuallanqui, del Perú; y en la final, derrotó 7-4 a Perla Peña, de Venezuela.

FUENTE: COP

En esta nota:
Seguir leyendo

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Danna De León conquistó primera medalla de Panamá

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá Sub-17 perdió en su debut

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá Sub-17 y futsal revelan convocatoria

Recomendadas

Últimas noticias