Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Yumaira Rusell y Aisha Williams conquistaron oro

La luchadora panameña Yumaira Rusell, en Libre 65kg, le dio a la delegación nacional su primera medalla de oro en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.
Segundo oro de Panamá - Juegos Suramericanos de la Juventud 2026
La celebración sigue. Aisha Williams, en Libre 73kg, le brinda la segunda medalla de oro a la nación en estos IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.
En Fase de Grupos venció por superioridad técnica a la argentina Selena Cabral, y luego a la ecuatoriana Geovanna Sevillano; en semifinales, se impuso 6-0 a Chelse Carhuallanqui, del Perú; y en la final, derrotó 7-4 a Perla Peña, de Venezuela.
FUENTE: COP