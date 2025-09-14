Karla Navas ganó bronce en la Copa del Mundo Paris 2025

La joven gimnasta panameña Karla Navas brilló en el Accor Arena y conquistó la medalla de Bronce en Salto, en la Copa del Mundo Paris 2025 .

Navas logró un salto espectacular de 13.883 para quedar en el tercer lugar y solo fue superada por Abigail Martin de Gran Bretaña (14.016) y Karina Schoenmaier de Alemania (14.016).

"Karla Navas no deja de sorprender con su alto nivel en este 2025, clasificando el día de ayer a la final de Salto en el FIG WORLD CUP CHALLENGE, hoy logra subir al podio para conseguir la Medalla de Bronce en el aparato Salto con un puntaje de 13.883", destacó Gimnasia Panamá en sus redes sociales.

Un gran 2025 para Karla Navas

La canalera suma otra presea en el 2025, después de ganar oro en el Panamericano de Adultos de Gimnasia Artística Panamá, en el mes de junio.