UFC 319: Khamzat Chimaev mostró un dominio histórico en Illinois

"El Lobo de Chechenia" Khamzat Chimaev logró marca histórica en triunfo ante Dricus Du Plessis en el UFC 319.

FOTO: UFC

El ruso Khamzat Chimaev superó cómodamente a Dricus Du Plessis para arrebatarle el título de peso medio en el evento UFC 319 en el United Center de la ciudad de Chicago, Illinois y mantener su marca perfecta en la compañía de Artes Marciales Mixtas.

Chimaev (15-0-0) derrotó de manera impecable al sudafricano Du Plessis (23-3-0) con un magistral dominio en la lona del octágono, con repetitivos y explosivos derribos.

El originario del territorio de Chechenia terminó ganando en una decisión unánime con mucha facilidad, con un control que pasó a la historia, con 21:40 minutos de tiempo real de dominio, de una pelea de 25 minutos.

Esta es la mayor cantidad de control en la historia de las peleas por título de la UFC, un hecho sin precedentes para el apodado como "El Lobo de Chechenia", que mostró una vez más el altísimo nivel de lucha de los atletas de su país.

Dricus, que venía de derrotar a Sean Strickland, en una gran defensa titular no pudo hacer absolutamente nada, solo defenderse de los "Ground and Pound" y de las distintas búsqueda de rendiciones.

El inicio de un reinado, Khamzat Chimaev

Khamzat toma el comando de la división de las 185 libras, después de ocupar el puesto #14 en el ranking libra por libra de la UFC.

Ahora, se espera que el ruso tenga un ascenso considerable, en lo más alto del ranking que lideran Ilia Topuria y su compatriota Islam Makhachev.

