¿Cuándo vuelve la F1? Cronograma completo para el GP de Singapur

La Fórmula 1 llega a una de las citas más icónicas y exigentes del calendario: el Gran Premio de Singapur que será disputado en el icónico circuito callejero de Marina Bay, este evento pone a prueba tanto la resistencia física de los pilotos como la estrategia de cada escudería.

Este fin de semana tendremos formato Sprint, y se disputarán a un total de 21 vueltas, ofreciendo 8 puntos cruciales al ganador en una distancia corta.

La carrera principal del Gran Premio de Singapur constará de 62 vueltas al trazado de 4.927 kilómetros, completando una distancia total de más de 305km

Inaugurado en 2008, el circuito de Marina Bay es famoso por ser pionero en albergar carreras nocturnas en la Fórmula 1. Su trazado callejero, compuesto por curvas cerradas y muros que no perdonan el más mínimo error, se combina con un clima de alta temperatura y humedad extrema. Esto convierte al fin de semana en una auténtica prueba de supervivencia física y mental para los competidores, donde la gestión de neumáticos y los ingresos del coche de seguridad suelen definir el destino del podio.

Cronograma completo para el GP de Singapur

Horarios del fin de semana (Hora Panamá)