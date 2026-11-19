Oliver Bearman expresa su frustración por no tener contrato con Haas para 2027: "No hay excusa"

Oliver Bearman no ocultó su frustración al llegar al Gran Premio de Las Vegas sin tener firmado un contrato que garantice su continuidad con Haas para la temporada 2027 de Fórmula 1 .

Durante el día de medios previo a la carrera, el británico reconoció que la incertidumbre sobre su futuro no es una situación agradable, especialmente después de considerar que ha tenido un buen rendimiento durante la temporada.

"Estoy bastante decepcionado de estar aquí, en la fecha 21, sin un contrato firmado para el próximo año. Ha sido una situación extraña", expresó el piloto ante los medios de comunicación.

Ollie is hoping his contract talks will be concluded very soon #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/8DXY03l4dd — Formula 1 (@F1) November 19, 2026

Oliver Bearman habla sobre su futuro con Haas

El joven piloto dejó claro que su intención es continuar con el equipo estadounidense y considera que sus resultados le han dado méritos suficientes para permanecer en la parrilla: "Está muy claro que estoy intentando quedarme en Haas y que merezco quedarme. Al menos así lo siento"

Bearman también explicó que pensaba que las conversaciones habían avanzado durante las últimas carreras, por lo que le resulta decepcionante que todavía no exista un acuerdo oficial. La demora incluso ha comenzado a afectar su tranquilidad como piloto, pues considera que no tener claridad sobre la próxima temporada no es lo ideal para su confianza.

Aunque Haas y Bearman han mostrado interés en continuar juntos, la situación contractual tiene otro elemento importante: su vínculo con Ferrari. El británico forma parte de la academia de jóvenes pilotos de la escudería italiana y mantiene una relación contractual con la marca. Además, ha reconocido que su mayor aspiración es llegar a competir algún día con Ferrari.

"Sigo siendo piloto de la academia de Ferrari y mi sueño definitivo es correr para ellos", señaló.

De acuerdo con el análisis publicado por The Race, las negociaciones también involucran el futuro a largo plazo de Bearman y las posibilidades que Ferrari podría ofrecerle, más allá de su continuidad inmediata con Haas.

El piloto, sin embargo, reconoció que no tiene mucho control sobre esas decisiones y que deberá esperar para conocer cómo evolucionan las conversaciones.

A falta de tres grandes premios para finalizar la temporada 2026, el asiento de Haas que actualmente ocupa Bearman es el único que todavía no cuenta con una confirmación oficial para el próximo campeonato.

Rafael Câmara ya fue anunciado como piloto de la escudería para 2027, por lo que la continuidad del británico permitiría mantener una alineación que el equipo espera consolidar.

Bearman espera que las conversaciones puedan resolverse pronto y que, al finalizar el fin de semana en Las Vegas, tenga buenas noticias que comunicar.

"Aunque sé que estamos prácticamente ahí, el hecho es que todavía no lo estamos. Sinceramente, no hay excusa para estar aquí sin un contrato firmado", concluyó.