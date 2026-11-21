Inter Miami es goleado por el Columbus Crew y están en riesgo de eliminación

El Inter Miami cayó por 0-3 este sábado ante el Columbus Crew en su debut en la primera ronda de los 'playoffs' de la Major League Soccer (MLS) y está obligado a ganar los dos próximos encuentros para evitar la eliminación.

Pese a la contundente derrota, la diferencia de goles no cuenta en esta primera fase, ya que avanza el primero en sumar dos victorias -en el tiempo reglamentario o en los penaltis-, con un eventual tercer partido de nuevo en casa del Inter Miami por haber terminado segundo del Este, frente al séptimo puesto del Columbus Crew.

Lo que comenzó como una noche de celebración, con la entrega a Lionel Messi de la Bota de Oro de la MLS, que reconoce al máximo goleador de la temporada regular, no tardó en convertirse en una pesadilla en cuanto el árbitro dio el silbatazo inicial.

En una mala salida, el guardameta canadiense Dayne St. Clair derribó dentro del área al chileno Gonzalo Tapia en el minuto 8 de partido y el propio delantero adelantó al Columbus Crew de penalti con un disparo raso por el centro.

Inter Miami en problemas

Messi, Luis Suárez y el resto de atacantes del Inter Miami protagonizaron en los siguientes minutos un asedio sobre la meta rival, pero el portero Patrick Schulte realizó varias paradas espectaculares, entre ellas una intervención a tiro a bocajarro del astro argentino, para mantener su portería a cero.

Sin embargo, cuando el empate parecía ser cuestión de tiempo, una entrada a destiempo del argentino Gonzalo Luján, hoy en el lateral izquierdo por la lesión de Sergio Reguilón, provocó que recibiera la segunda tarjeta amarilla y se marchara expulsado antes del minuto 40.

El entrenador argentino Cristian 'Kily' González trató de cubrir el hueco dejado por Luján dando entrada a su compatriota Matías Galarza por el Luis Suárez tras la reanudación, pero los planes no tardaron en truncarse con dos goles casi seguidos del Columbus Crew.

Taha Habroune, asistido por Brais Méndez, definió primero con finura un mano a mano ante St. Clair, y seis minutos después, Tapia volvió a plantarse solo ante la meta rival para poner el 0-3.

El segundo partido de la serie tendrá lugar el próximo viernes en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus.

FUENTE: EFE