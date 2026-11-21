La Selección de Panamá consiguió su segunda victoria consecutiva en el Premundial U12 de Béisbol 2026, tras imponerse por 13-0 sobre Perú, este sábado en República Dominicana.

El equipo nacional volvió a demostrar su poder ofensivo al fabricar 13 anotaciones frente al conjunto peruano, mientras que su cuerpo de lanzadores mantuvo en cero a la ofensiva rival.

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Con este resultado, Panamá mantiene su invicto en el certamen con marca de 2-0, después de haber derrotado 7-1 a Puerto Rico en su primera presentación.

Panamá mantiene su paso perfecto

La novena panameña continúa con un inicio positivo en el Grupo C, donde comparte participación con las selecciones de México, Puerto Rico y Perú.

En sus primeros dos compromisos, Panamá acumula 20 carreras anotadas y solamente una permitida, números que reflejan su buen comienzo en el campeonato continental.

El equipo nacional buscará mantener su racha ganadora en los próximos encuentros para continuar avanzando hacia su objetivo de conseguir uno de los boletos disponibles para la Copa Mundial de Béisbol Sub-12 de 2027.

El Campeonato Panamericano Sub-12 2026 se desarrolla del 20 al 27 de noviembre en República Dominicana, con la participación de selecciones de diferentes países del continente americano.