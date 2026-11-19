El equipo Cadillac ha anunciado este miércoles que el finlandés Valtteri Bottas seguirá formando parte de la escudería durante la temporada 2027 del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 .

Bottas, de 37 años, llegó a la F1 en 2012 con el equipo Williams en el que permaneció hasta que en 2017 fichó por Mercedes. En 2022 pasó a Alfa Romeo y en 2026 debutó con los colores de Cadillac junto al mexicano Sergio Pérez, que recientemente renovó con el equipo hasta el final del 2029.

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Ha disputado 265 grandes premios y ha sumado 10 victorias, 67 podios, 20 'poles' y 19 vueltas rápidas. Todo ello con Mercedes.

Valtteri Bottas se queda en Cadillac hasta 2027

"Este anuncio aporta continuidad y estabilidad a Cadillac, que se afianza tras su primera temporada en la parrilla de salida. De este modo, el equipo mantiene su objetivo a largo plazo de consolidar una escudería competitiva en la máxima categoría del automovilismo mundial", indica el equipo en un comunicado.

"A quien corresponda: ¡me quedo!", declaró Bottas. "Estoy emocionado por continuar este viaje con Cadillac hasta 2027. Sabíamos que crear un nuevo equipo de Fórmula 1 desde cero no iba a ser fácil, pero eso es precisamente lo que hace que este reto sea tan especial".

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Valtteri Bottas will continue with the team for the 2027 F1 season pic.twitter.com/LZXhW99CWX — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) November 18, 2026

"Hemos sentado las bases, estamos aprendiendo y mejorando, y aún nos queda mucho por delante. Tengo ganas de más y creo en lo que estamos construyendo juntos. La historia no ha hecho más que empezar", agrega.

FUENTE: EFE