Fórmula 1: FIA activa de nuevo alerta por altas temperaturas para el Gran Premio de Austin

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) activó este jueves su alerta por altas temperaturas antes del Gran Premio de Estados Unidos en la Fórmula 1 , previsto de viernes a domingo en Austin, Texas, dos semanas después de haberlo hecho por primera vez en Singapur.

"Tras recibir las previsiones del servicio meteorológico oficial, que anunciaban que la temperatura superaría los 31°C durante la carrera esprint del sábado o el Gran Premio del domingo, se activó el dispositivo de riesgo por calor", anunció el director de carrera Rui Marques en un comunicado.

Esta norma, instaurada tras el Gran Premio de Catar de 2023, cuando varios pilotos tuvieron que recibir asistencia médica tras sufrir los efectos del calor, les permite llevar chalecos especiales refrescantes durante la carrera.

Sin embargo, estas prendas pueden resultar incómodas en una cabina ya de por sí muy estrecha, según algunos pilotos que las han probado.

Para compensar la incorporación de este kit de refrigeración, el peso mínimo reglamentario total de los monoplazas aumenta en 5 kg, pasando a 805 kg.

Aunque el kit deberá instalarse obligatoriamente en los monoplazas este fin de semana, los pilotos no estarán obligados a llevar el chaleco, pero sí deberán transportar un lastre adicional de 0,5 kg para no beneficiarse de una ventaja de peso.

En Singapur, algunos pilotos lo llevaron.

Informes para el GP de Austin en la Fórmula 1

Según las previsiones meteorológicas, se esperan 33°C el viernes durante las prácticas libres, 34°C el sábado durante la carrera sprint y 31°C el domingo para el Gran Premio.

La FIA tiene previsto imponer a los pilotos el uso obligatorio del chaleco refrescante a partir de 2026, a pesar de la oposición de algunos de ellos, como el cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen (Red Bull).

"Creo que debería ser una opción, que cada uno pueda elegir si lo lleva o no. Esta temporada sí (no es obligatorio), pero el año que viene lo serán. Y no estoy nada de acuerdo con eso", declaró al canal de televisión neerlandés Viaplay en Singapur.

"Es un poco ridículo, sinceramente. Al fin y al cabo, es una cuestión de seguridad personal y de sensaciones", agregó.

FUENTE: AFP