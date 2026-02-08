NFL Fútbol Americano NFL -  8 de febrero de 2026 - 21:00

NFL: Bad Bunny y una presentación histórica en el medio tiempo del Super Bowl LX

Bad Bunny, vestido de banco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, se presentó en el medio tiempo del Super Bowl de la NFL.

FOTO: EFE/EPA/CHRIS TORRES

Bad Bunny, vestido de banco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema 'Tití me preguntó'. El puertorriqueño lideró el espectáculo de medio tiempo en un histórico Super Bowl LX de la NFL , al ser el primer artista con un repertorio musical íntegramente en español.

Sorpresas en el show de medio tiempo - NFL

La estrella estadounidense y Lady Gaga y el puertorriqueño Ricky Martin aparecieron este domingo por sorpresa en el descanso del Super Bowl LX protagonizado por Bad Bunny.

Con un vestido azul, la cantante cantó una versión en merengue de 'Die With A Smile' y se puso a bailar junto a Bad Bunny el inicio de 'Baile Inolviable'.

Martin, por su parte, apareció sentado en una de las sillas blancas que dan portada a su disco 'DtMf'.

FUENTE: EFE

