NFL: Jaylinn Hawkins, el panameño-estadounidense que jugará el Super Bowl LX

Jaylinn Hawkins de sangre panameña, estará viendo acción en el Super Bowl LX de la NFL con los New England Patriots, que enfrentarán a los Seattle Seahawks por la gloria del fútbol americano.

El jugador nacido en Buena Park, California, Estados Unidos, el 25 de agosto de 1997, tiene 28 años y ha sido una pieza clave en la defensiva de los patriotas durante la actual temporada.

El safety que pesa 208 libras ha jugado en varios equipos de la NFL desde su debut en 2020.

Su carrera inició con los Atlanta Falcons de 2020 a 2023, luego pasó a Los Ángeles Chargers en 2023 y llegó a los Patriots en 2024.

FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR NEW ENGLAND PATRIOTS VS SEATTLE SEAHAWKS