Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy martes 24 de marzo

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continúa este martes 24 de marzo con una nueva jornada donde los equipos buscarán seguir sumando victorias en el torneo dedicado al "Line Up de Estrellas" (Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís).