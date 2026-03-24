BÉISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  24 de marzo de 2026 - 08:00

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy martes 24 de marzo

Repasa el calendario de partidos programados para este martes 24 de marzo en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy martes 24 de marzo

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy martes 24 de marzo

FOTO / INDIOS C9

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continúa este martes 24 de marzo con una nueva jornada donde los equipos buscarán seguir sumando victorias en el torneo dedicado al "Line Up de Estrellas" (Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís).

Veraguas buscará mantener su gran momento en el campeonato, mientras Chiriquí y Panamá Oeste quieren seguir el ritmo en los primeros tres lugares.

Partidos para hoy en el Béisbol Mayor 2026

  • Panamá Este vs Colón en el Estadio Roberto Mariano Bula a las 7:00 P.M. EN VIVO POR RPC
  • Panamá Oeste vs Coclé en el Estadio Remón Cantera a las 7:00 P.M.
  • Darién vs Panamá Metro en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.
  • Bocas del Toro vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto a las 7:00 P.M.
  • Veraguas vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
  • Chiriquí Occidente vs Los Santos en el Estadio Roberto Hernández a las 7:00 P.M.
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