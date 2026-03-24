LPF: Tabla de posiciones tras jornada 10 del Clausura 2026

La jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y así se ubicaron los clubes en las tablas de posiciones de sus respectivas conferencias
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- CD Plaza Amador / 10 / 17
- Alianza FC / 10 / 17
- UMECIT / 10 / 15
- Tauro FC / 10 / 14
- Sporting San Miguelito / 10 / 14
- Árabe Unido / 10 / 13
Conferencia Oeste
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- Veraguas United / 10 / 15
- Unión Coclé / 10 / 15
- CAI / 10 / 14
- CD Universitario / 10 / 8
- San Francisco / 10 / 7
- Herrera FC / 10 / 7