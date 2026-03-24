LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  24 de marzo de 2026 - 07:55

LPF: Tabla de posiciones tras jornada 10 del Clausura 2026

Conoce a continuación las posiciones de los equipos tras culminar la J10 del Torneo Clausura 2026 de la LPF.

LPF: Tabla de posiciones tras jornada 10 del Clausura 2026

LPF: Tabla de posiciones tras jornada 10 del Clausura 2026

FOTO / LPF

La jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y así se ubicaron los clubes en las tablas de posiciones de sus respectivas conferencias

RESULTADOS DE LA J10 - CLAUSURA 2026 LPF

  • San Francisco FC 1 - 4 Tauro FC
  • Árabe Unido 1 - 0 CD Universitario
  • Sporting SM 2 - 3 Veraguas United
  • CAI 0 - 1 CD Plaza Amador
  • Unión Coclé 0 - 0 Alianza FC
  • UMECIT 1 - 0 Herrera FC

TABLA DE POSICIONES TRAS LA J10 DEL CLAUSURA 2026 LPF

Conferencia Este

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. CD Plaza Amador / 10 / 17
  2. Alianza FC / 10 / 17
  3. UMECIT / 10 / 15
  4. Tauro FC / 10 / 14
  5. Sporting San Miguelito / 10 / 14
  6. Árabe Unido / 10 / 13

Conferencia Oeste

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. Veraguas United / 10 / 15
  2. Unión Coclé / 10 / 15
  3. CAI / 10 / 14
  4. CD Universitario / 10 / 8
  5. San Francisco / 10 / 7
  6. Herrera FC / 10 / 7
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