NFL: Partido entre Bills y Bengals no se reanudará y es cancelado

La NFL anunció el jueves por la noche que el juego de la Semana 17 entre Buffalo Bills y Cincinnati Bengals no se reanudará y ha sido cancelado. El juego no afectará el récord de victorias y derrotas de Buffalo o Cincinnati y no será disputado. Además, los clubes de la NFL considerarán el viernes en una Reunión Especial de la Liga la posibilidad de que el juego del Campeonato de la AFC se juegue en un sitio neutral.