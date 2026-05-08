Mundial 2026: Conoce a Carlos Queiroz, entrenador de la selección de Ghana

Carlos Queiroz, portugués nacido el 1 de marzo de 1953 en Nampula, Mozambique, será el entrenador de la selección de Ghana en la Copa Mundial 2026 de la FIFA, donde competirá en el grupo L junto a Panamá, Croacia e Inglaterra.

Ghana nombró en abril al experimentado técnico como seleccionador de las Estrellas Negras, tras la marcha de Otto Addo a principios de dicho mes.

El entrenador de 73 años reemplaza a Addo, quien fue separado del cargo luego de una etapa complicada, en medio de los intentos de Ghana por darle estabilidad a su cuerpo técnico rumbo al Mundial de junio.

Carlos Queiroz, un DT mundialista en el Mundial 2026

Carlos Queiroz estará en su quinta Copa del Mundo, tras liderar a Portugal en el Mundial 2010 y a Irán en las ediciones de 2014, 2018 y 2022, quedando a uno del récord de técnicos con más mundiales dirigidos, que tiene el brasileño Carlos Alberto Parreira, quien estuvo al frente en 6 Copas del Mundo (1982-2010).

Además de su trayectoria en selecciones nacionales, Carlos Queiroz también dirigió en la élite del fútbol mundial, teniendo pasos por el Real Madrid como entrenador principal y por el Manchester United como asistente de Sir Alex Ferguson, siendo reconocido por su importante aporte en la exitosa etapa del club inglés a comienzos de los años 2000.