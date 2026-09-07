NFL: Tyler Smith será baja entre 4 y 6 semanas con los Cowboys Foto Cowboys

El inicio de temporada de NFL los Cowboys en 2026 se ha topado con un obstáculo en la línea de ataque. El escolta Tyler Smith se someterá a una cirugía en el pulgar y estará de baja entre cuatro y seis semanas, según informó el entrenador Brian Schottenheimer a los periodistas el lunes.

¿Qué sucederá con Dallas en la NFL? El guardia, tres veces seleccionado para el Pro Bowl y pieza clave de la línea ofensiva interior de Dallas, no estuvo presente en el entrenamiento del lunes, lo que generó dudas sobre su estado. Con toda la temporada regular por delante y la lesión en el pulgar limitando a Smith, el guardia consideró que este era el mejor momento para solucionar el problema, según Schottenheimer.

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"Al final, sintió que no podía rendir al máximo nivel", dijo el entrenador el lunes. "Sabemos que esta es una temporada larga. Es una lástima, pero por eso queríamos a TJ Bass y que volviera. Creo que ha jugado muy bien para nosotros y esperamos que siga haciéndolo". FUENTE: NFL