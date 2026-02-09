Super Bowl LX: Pareja se casó en el Half Time Show de Bad Bunny

Una pareja contrajo matrimonio en vivo en el Half Time Show de Bad Bunny en el Super Bowl LX que se celebró en Santa Clara, California y sorprendió a muchos fanáticos que pensaron era parte del montaje del cantante puertorriqueño.

Según informó Hollywood Reporter, la pareja no se reveló su identidad pero aseguran que la boda era real.

El momento exacto del matrimonio fue cuando empezó a sonar la canción "Baile Inolvidable" y también aseguran que el hombre es norteamericano y la esposa es latina.

Bad Bunny fue el protagonista del Super Bowl LX

El cantante puertorriqueño se convirtió en el primer artista en cantar totalmente en español en un show del Super Bowl en su historia, dejando un mensaje claro de unión para los países de América.