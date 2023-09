Deysiré Salazar llegaría al Atlético Nacional de Colombia

Salazar se ha mantenido en las últimas campañas en el Tauro FC y es una fija en las convocatorias de la Selección Nacional.

"Yo principalemte me sieto muy bien, no he parado de entrenar, no tuve competencia en la UNCAF, pero si estaba en Colón entrenando y comunicándome con el profe para ver qué podía hacer y me siento bien", comentó inicialmente Salazar. Añadió: "Nadie tiene el puesto seguro, hay que luchar cada día por cada convocatoria y dar lo mejor de cada una".

Un total de 23 jugadoras han sido convocadas por el DT de la Selección Mayor Femenina de Panamá, Nacho Quintana, para enfrentarse a Guatemala el próximo 20 y 24 de septiembre, en el inicio de la Clasificatoria para la Copa Oro W 2024.

El primer partido vs Guatemala se jugará el 20 de septiembre en la Ciudad de Antigua, a las 7:00 p.m. en el Estadio Pensativo. Cuatro días más tarde, ambas selecciones se enfrentarán en el Estadio Universidad Latina, en Penonomé, a las 6:00 p.m.