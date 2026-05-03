Champions League Femenina: El FC Barcelona clasifica a la final por séptima vez

El FC Barcelona jugará el 23 de mayo en Oslo (Noruega) ante el OL Lyonnes su séptima final de la Champions League Femenina, sexta consecutiva, tras superar en la vuelta de semifinales al Bayern Múnich (4-2) (1-1 en la ida), con dos goles de Alexia Putellas y uno de Salma Paralluelo y de Ewa Pajor, respectivamente.
El FC Barcelona en busca de otro título
Será la cuarta final entre las azulgranas y las lionesas, con dos victorias par las francesas (18-19 (4-1) y 21-22 (3-1) y una para el Barça (23-24 (2-0). Se da la circunstancia que el OL Lyonnes está entrenado por Jonatan Giráldez, exentrenador del Barça y que fue sustituido en el cargo por Pere Romeu.