Champions League Femenina: El FC Barcelona clasifica a la final por séptima vez EFE

El FC Barcelona jugará el 23 de mayo en Oslo (Noruega) ante el OL Lyonnes su séptima final de la Champions League Femenina, sexta consecutiva, tras superar en la vuelta de semifinales al Bayern Múnich (4-2) (1-1 en la ida), con dos goles de Alexia Putellas y uno de Salma Paralluelo y de Ewa Pajor, respectivamente.

El partido lo encaró muy bien el equipo de Pere Romeu (2-1) y 4-1 en el minuto 58, pero reaccionó el Bayern con un tanto de Harder en el 78, que también vio cómo se le anuló otro en el 89 por una falta previa.

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