Fútbol femenino -  3 de mayo de 2026 - 11:48

Champions League Femenina: El FC Barcelona clasifica a la final por séptima vez

El FC Barcelona femenino se metió a la final de la Champions League por séptima vez, sexta de manera consecutiva.

Champions League Femenina: El FC Barcelona clasifica a la final por séptima vez

Champions League Femenina: El FC Barcelona clasifica a la final por séptima vez

EFE

El FC Barcelona jugará el 23 de mayo en Oslo (Noruega) ante el OL Lyonnes su séptima final de la Champions League Femenina, sexta consecutiva, tras superar en la vuelta de semifinales al Bayern Múnich (4-2) (1-1 en la ida), con dos goles de Alexia Putellas y uno de Salma Paralluelo y de Ewa Pajor, respectivamente.

El partido lo encaró muy bien el equipo de Pere Romeu (2-1) y 4-1 en el minuto 58, pero reaccionó el Bayern con un tanto de Harder en el 78, que también vio cómo se le anuló otro en el 89 por una falta previa.

El FC Barcelona en busca de otro título

Será la cuarta final entre las azulgranas y las lionesas, con dos victorias par las francesas (18-19 (4-1) y 21-22 (3-1) y una para el Barça (23-24 (2-0). Se da la circunstancia que el OL Lyonnes está entrenado por Jonatan Giráldez, exentrenador del Barça y que fue sustituido en el cargo por Pere Romeu.

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