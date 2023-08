Jennifer Hermoso responde a Rubiales y niega sus declaraciones

"Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte", añadió la internacional española, quien denunció presiones para que ayudara a rebajar la presión sobre Rubiales.

"No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", añadió la internacional española en el comunicado, firmado por unas ochenta jugadoras y exjugadoras, entre ellas las campeonas del mundo, que amenazan con no volver a ir con la Roja si no hay cambios.

"Todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la selección si continúan los actuales dirigentes", afirma el comunicado, en el que solicitan "cambios estructurales reales" y "respuestas contundentes de los poderes públicos" hacia Rubiales.

El desmentido de Hermoso y sus compañeras llega horas después del rechazo de Rubiales a dimitir en una asamblea extraordinaria de la RFEF: "No voy a dimitir, no voy a dimitir", repitió en varias ocasiones.

El presidente de la RFEF pidió "perdón sin paliativos" por su comportamiento en el palco de autoridades en la final del Mundial y admitió haberse "equivocado" en su posterior beso a Hermoso, pero insistió en que fue "consentido".

El mandatario federativo sorprendió el domingo en la entrega de medallas del Mundial al sujetar la cabeza de la jugadora y darle un beso en la boca tras ganar España la final ante Inglaterra 1-0.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo junto a las de sus gestos en el palco agarrándose los genitales, a pocos metros de la reina Letizia.